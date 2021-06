Peneliti Unpad Ungkap Pengguna Tembakau Alternatif Lebih Rendah Genotoksik dari Perokok

PIKIRAN RAKYAT – Prof. Dr. drg., Achmad Syawqie, M.S. dari Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkaji secara ilmiah risiko kesehatan dari produk tembakau alternatif.

Studinya yang dipublikasikan di International Journal of Clinical Dentistry, dengan judul “The Genotoxic Potential of Electronic Cigarettes on Micronucleus Count: A Preliminary Study”, menghasilkan kesimpulan, rendahnya potensi genotoksik dari produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Penelitian dilakukan terhadap 15 responden yang merupakan mantan perokok dan kini telah menggunakan produk tembakau alternatif minimal satu tahun, 20 responden perokok, dan 20 responden non-perokok.

Genotoksik ini salah satunya ditemukan pada mukosa bukal di rongga mulut. “Hasilnya justru menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif memiliki potensi genotoksik yang lebih rendah,” katanya saat dihubungi, Jumat, 4 Juni 2021.

Potensi genotoksik adalah potensi terjadinya kerusakan genetika ditandai dengan perubahan sel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah inti sel kecil pengguna produk tembakau alternatif dan non-perokok masuk dalam kategori normal, yang berkisar pada angka 76-85. Adapun jumlah inti sel kecil perokok aktif dalam kategori tinggi yakni sebanyak 145,1.

Jumlah inti sel kecil yang semakin banyak menunjukkan ketidakstabilan sel akibat paparan terhadap senyawa toksik yang merupakan indikator terjadinya kanker di rongga mulut.

