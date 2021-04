Ramadhan Penuh Makna di The Trans Luxury Hotel, Tangan Profesional akan Manjakan Lidah Anda saat Berbuka

PIKIRAN RAKYAT - Bulan suci Ramadhan selalu menjadi saat yang dinanti-nanti, selain untuk berbenah diri, Ramadhan merupakan momen spesial untuk bersilaturahmi dan berkumpul bersama yang tersayang. Meski dengan cara yang berbeda, Iftar bersama tahun ini menjadi pilihan yang tepat untuk bertemu orang terkasih dan mempererat hubungan. Untuk momen spesial dengan orang-orang terkasih, The Trans Luxury Hotel mempersembahkan sajian Iftar terbaik yang akan membuat momen spesial menjadi lebih berkesan!

Nikmati sajian all-you-can-eat fully-served beragam sajian lokal dan internasional dalam “Flavors of Ramadan at The Restaurant”. Berlokasi di The Restaurant – lantai 3 The Trans Luxury Hotel, setiap hari selama bulan suci Ramadhan 1442H tersedia aneka sajian yang sangat menggiurkan seperti Kambing Guling, Sate Ayam Ponorogo, hidangan khas Jepang, sederet jajanan pasar untuk takjil dan masih banyak lagi! Mulai dari Rp. 358.000++/ dewasa dan Rp. 188.000++/anak sudah dapat menyicipi hidangan terbaik dari The Trans Luxury Hotel.

Salah satu menu buka puasa atau iftar di Restoran The Trans Luxury Hotel.

Selain itu tersedia juga “Ramadan Culinary Delights at The 18th Restaurant and Lounge”, ditemani pemandangan indah Kota Bandung, tangan profesional dari tim The 18th Restaurant and Lounge siap menghidangkan suguhan Ramadhan yang luar biasa menarik. Mulai dari Chicken Tandoori, Lamb Koftas, Takjil Bubur Manis dan berbagai pilihan makanan lainnya dapat dinikmati secara all-you-can-eat fully-served mulai dari Rp. 388.000++/dewasa dan Rp. 248.000++/anak.

Selain sajian Iftar yang menggugah selera, selama periode Ramadan, The Trans Luxury Hotel memberikan harga spesial untuk staycation yang tak terlupakan dalam “Ramadan Bliss at The Trans Luxury Hotel”. Dapatkan pengalaman menginap dengan fasilitas terbaik dengan implementasi health and safety protocols sesuai ajuan pemerintah mulai dari Rp. 1,150,000net/room/night*.

