Nikmati Kuliner Khas Negeri Prancis dengan Pemandangan Indah Kota Bandung di Trans Luxury Hotel

PIKIRAN RAKYAT- Menikmati makanan khas negeri Prancis tentunya akan merasakan sensasi kemewahan yang berbeda jika menikmatinya dengan pemandangan yang indah.

The Trans Luxury Hotel mengundang Executive Chef The Trans Resort Bali: Chef Amaury Belkhanfar untuk melakukan ‘kitchen takeover’ di The 18th Restaurant and Lounge, mempersembahkan beragam menu inovatif yang terinspirasi dari kuliner Prancis.

Makanan Prancis The Trans Luxry Hotel berbeda dengan makanan Prancis pada umumnya, karena The Trans Luxry Hotel menyesuaikan hidangan khas Prancis dengan lidah Indonesia.

Chef dari The Trans Luxry Hotel Chef Amaury juga berpengalaman di berbagai restoran Michelin Star serta bekerja dengan Chef terkemuka seperti Gordon Ramsay, selain itu memiliki pengalaman di berbagai negara seperti: Swiss, Amerika Serikat, Inggris dan tentunya Prancis.

Untuk menu dari Taste of France–Kitchen Takeover by Chef Amaury Belkhanfar tersedia beragam menu ala carte, 4 courses set menu, serta 6 course set menu yang dapat dinikmati oleh para tamu.

Salah satu menu andalan yang harus dicoba adalah La Sourie D’Agneau yaitu Lamb Shank yang dipadukan dengan sayuran dan kentang panggang serta saus khas Prancis.

Taste of France–Kitchen Takeover by Chef Amaury Belkhanfar akan dihadirkan di The 18th Restaurant and Lounge dari tanggal 10 Maret hingga 10 April 2021 mulai pukul 16.00 WIB.