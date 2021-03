Terungkap Tipe Orang yang Bisa Sebarkan Covid-19 Lebih Cepat, Salah Satunya yang Gemar Bicara Keras-keras

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences menyebut ada beberapa tipe orang yang dapat dengan mudah menyebarkan virus corona ke lingkungan sekitarnya.

Sebenarnya, siapa pun dapat menyebarkan Covid-19, namun beberapa tipe orang yang dimaksud dapat lebih cepat menginfeksi kelompok dalam skala besar.

Dalam kata lain, beberapa tipe orang ini rawan menyebarkan virus di tingkat komunitas.

Menurut ahli epidemologi, beberapa tipe orang yang dinilai dapat menyebarkan virus corona secara masif disebut dengan penyebar super.

Para penyebar super ini memiliki faktor-faktor tertentu yang dapat mendorong penyebaran virus atau patogen.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Cirebon.com dalam artikel "Penelitian Terbaru Ungkap Tipe Orang yang Dapat Sebarkan Covid-19 Lebih Cepat, Waspada!", faktor itu di antaranya bentuk tubuh, dan perilaku tertentu seperti berbicara keras-keras atau bernapas dengan cepat.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas juga dapat menentukan bagaimana beberapa orang mungkin secara diam-diam menyebarkan Covid-19 ke orang lain.