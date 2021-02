Olahraga 75-150 Menit Seminggu Baik untuk Jaga Kesehatan Jantung

PIKIRAN RAKYAT - Kurang olahraga atau kurang beraktivitas bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Setidaknya diperlukan waktu sekitar dua jam untuk berolahraga dengan intensitas sedang atau 75 menit berolahraga dengan intensitas berat dalam seminggu untuk menjaga kesehatan jantung.

Vice President Worldwide Sports Performance and Fitness Herbalife Nutrition, Samantha Clayton mengatakan hal tersebut dengan merujuk kepada Laporan U.S. Surgeon General’s Report on Physical Activity and Health.

Menurutnya, kemungkinan terkena penyakit jantung bagi seseorang yang minim berolahraga bisa meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan seseorang yang rutin berolahraga.

“Fakta tersebut menunjukkan betapa pentingnya olahraga untuk mencegah penyakit kardiovaskular,” kata dia dalam siaran pers yang diterima tin Pikiran-Rakyat.com, Kamis 25 Februari 2021.

Ia mengatakan, The American Heart Association merekomendasikan agar orang dewasa setidaknya melakukan aktivitas olahraga intensitas sedang selama 150 menit per minggu atau aktivitas olahraga yang berat selama 75 menit per minggu, atau kombinasi keduanya. Hal itu untuk memberikan manfaat kepada kesehatan jantung.

Samantha Clayton memberikan 5 poin penting melakukan kegiatan fisik teratur untuk menjaga kesehatan jantung:

1. Olahraga menurunkan tekanan darah.