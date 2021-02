Ahli PDPI Sebut Echinacea Purpurea Berkhasiat Tingkatkan Imunitas Tubuh

PIKIRAN RAKYAT - Echinacea Purpurea dianggap berkhasiat meningkatkan imunitas tubuh. Hal itu karena kandungan didalamnya bermanfaat sebagai immunomodulator.

Ketua PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia Iris Rengganis mengatakan, Echinace Purpurea memiliki manfaat sebagai immunomodulator, yang berarti ia dapat mengatur kerja sistem imun tubuh.

“Berdasarkan mekanisme kerjanya, Echinace Purpurea dapat digunakan untuk percegahan penyakit infeksi, salah satunya infeksi pada saluran pernafasan atas dan bawah,” katanya dalam siaran pers, Jumat 19 Februari 2021.



Para Ahli PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia) telah mendiskusikan penggunaan Echinacea purpurea di masa pandemi melalui acara webinar Expert Meeting bertajuk 'Peranan Echinacea Purpurea di Pandemi Covid-19' yang digelar pada 19 September 2020.

Dari hasil diskusi tersebut, sejumlah kesimpulan diperoleh. Pertama, berdasarkan data penelitian yang ada, pemberian Echinacea purpurea berperan sebagai imunomodulator dan membawa komponen sistem imun ke level yang dibutuhkan agar tubuh siap untuk melawan infeksi. Echinacea purpurea juga tidak menyebabkan terjadinya badai sitokin (cytokine storm).



Kedua, pada Covid-19 terdapat berbagai modalitas terapi yang diberikan. Echinacea purpurea dapat diberikan sebagai salah satu modalitas tersebut, yaitu sebagai terapi preventif pada orang sehat ataupun terapi adjuvan dalam kasus KTG (konfirmasi tanpa gejala) dan pasien gejala ringan.



Ketiga, dosis Echinacea purpurea yang diberikan sesuai dengan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar 1000mg sekali sehari, selama 8 minggu atau sampai dengan hasil swab negatif.



Dr. Erlina Burhan, Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, mengatakan, saat ini, 80% pasien Covid-19 di Indonesia tercatat KTG dan pasien bergejala ringan. Sisanya, 20%, adalah pasien yang bergejala sedang dan berat.

Oleh karena itu, penting melakukan perlindungan diri dengan tetap memelihara dan meningkatkan imunitas tubuh.