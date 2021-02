Rayakan Hari Valentine Bersama yang Terkasih di The 18th Restaurant and Lounge

PIKIRAN RAKYAT - The Trans Luxury Hotel mengundang para tamu untuk merayakan hari kasih sayang di lantai tertingginya The 18th Restaurant and Lounge. Sebuah pengalaman makan malam romantis dengan suasana nyaman yang mewah ditawarkan untuk para pasangan merayakan hari Valentine, pada hari Minggu, 14 Februari 2021 nanti.

Jamuan makan malam romantis ini diawali dengan kesegaran sunset drinks sambil menikmati indahnya pemandangan dari lantai 18, lalu dilanjutkan dengan berbagai kelezatan sajian set menu yang disiapkan oleh tim Culinary The Trans Luxury Hotel. Yes, love is in the air!

Tamu dapat memilih paket A Taste of Romance Valentine’s Dinner dengan harga Rp. 1.750.000++/pasangan, termasuk sajian spesial 5-course set menu dinner, pralines juga pilihan cocktails atau mocktails. Sementara untuk Anda yang menginginkan suasana yang lebih eksklusif, Anda dapat memilih Intimate Valentine’s Dinner dengan harga Rp.3.500.000++/pasangan, dimana Anda dan pasangan akan dimanjakan dengan 6-course set menu dinner juga sebotol sparkling wine, pralines dan buket bunga di venue yang sangat spesial: the Skywalk.

Hidangan istimewa dibuat penuh cinta kasih untuk momen spesial Valentine anda.

A Taste of Romance Valentine's Dinner Rp.1.750.000++/pasangan

Entree - Seafood

US Scallop / Sambal Tuna Vinaigrette / Cauliflower Puree / Crackers

Soup - Meat

Oxtail Tortellini / Oxtail Roll / Aromatic Beef Broth / Pickled Salsa

Middle - Poultry

Chicken Roll with Duxelles Mushroom / Truffle Barley Risotto / Chicken Truffle Jus

Main Course - Meat

Wagyu MB4 Ribeye / Confit Potatoes / Green Goddess / Soy Parmesan Jus

Dessert

Berries Compote / Vanilla Ice Cream

Including exclusive Pralines and 2 glasses of Cocktail or Mocktail

Intimate Valentine’sDinner Rp.3.500.000++/pasangan

Entree - Seafood

US Scallop / Tuna Vinaigrette / Cauliflower Puree / Crackers

Soup - Meat

Oxtail Tortellini / Oxtail Roll / Aromatic Beef Broth / Pickled Salsa

Middle - Poultry

Chicken Roll with Duxelles Mushroom / Truffle Barley Risotto / Truffle Chicken Jus

Palate Cleanser

Raspberry Sorbet

1st Main Course - Meat

Lamb Loin / Herbed Crumb / Cassava Puree / Aromatic Coconut Sauce

2nd Main Course - Meat

Wagyu MB4 Ribeye / Confit Potatoes / Green Goddess / Soy Parmesan Jus

Dessert

Berries Compote / Vanilla Ice Cream

Including a bottle of Sparkling Wine, Pralines and Flower Bouquet