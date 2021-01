Dapatkan 5 Manfaat Konsumsi Kunyit, Menurunkan Berat Badan hingga Mencegah Alzheimer

PIKIRAN RAKYAT – Mungkin sebagian Anda mengenal kunyit sebagai bumbu dapur untuk masakan. Namun, tahukah Anda bahwa kunyit yang mengandung kurkumin.

Kurkumin adalah senyawa antioksidan dan antiradang yang dianggap baik untuk kesehatan. Jelas, jika kunyit memiliki beberapa manfaat kesehatan dan manfaat kecantikan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Healthy, penting untuk Anda ingat bahwa secara umum, rempah-rempah membutuhkan lebih banyak penelitian untuk mengetahui lebih dalam terkait manfaat kesehatan.

Namun, menurut para ahli dan beberapa penelitian, kunyit memiliki manfaat untuk Anda yang tengah melakukan program diet Anda.

Berikut ini 5 manfaat kesehatan yang bisa Anda rasakan jika mengonsumsi kunyit.

1. Kunyit membantu menurunkan berat badan

Kunyit dapat meningkatkan upaya penurunan berat badan. Hasil penelitian European Review for Medical and Pharmacological Studies, Frontiers in Pharmacology, dan Endocrine, Metabolic & Immune Disorders Drug Target yang mengaitkan kurkumin dengan penurunan berat badan dan penurunan BMI.

