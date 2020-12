25 Ucapan Natal 2020 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Kerabat dan Rekan Kerja

PIKIRAN RAKYAT - Sambut Hari Natal dengan penuh kebahagiaan dengan memberikan energi positif pada setiap orang.

Hari Natal 25 Desember 2020, mungkin akan cukup berbeda dengan Natal sebelumnya dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Namun bukan berarti kita tidak bisa merayakan Hari Natal di tahun 2020.

Baca Juga: 10 Ucapan Natal 2020 dalam Bahasa Indonesia, Singkat dan Penuh Makna

Kamu tetap bisa merayakan Natal dengan memberi ucapan untuk kerabat dekat dan keluarga.

Simak kumpulan ucapan Natal 2020 dalam bahasa Inggris yang bisa diberikan pada rekan dan keluarga seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber.

1. Sending lots of peace and joy to you and your family this Christmas season.

Baca Juga: Sudah Baca Diary Lina Jubaedah yang Diunggah Rizky Febian, Sule: Isinya Tentang Kebahagiaan

2. Have a cheerful Christmas! May the excitement of this season stretch into the New Year for you.