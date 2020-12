15 Ucapan Hari Natal Bahasa Inggris Singkat, Bisa Dijadikan Status Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Sambut Hari Natal dengan penuh kebahagiaan dengan memberikan energi positif pada setiap orang.

Walau tidak bisa bertemu karena pandemi Covid-19, namun Anda masih bisa membagikan momen kebahagiaan di Hari Natal.

Tidak lengkap rasanya jika belum memberi ucapan Hari Natal di media sosial.

Berikut 15 ide ucapan Hari Natal yang singkat dalam Bahasa Inggris, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Homemade Gift Made Easy.

1. Season’s Greetings! And best wishes for the New Year.

2. Best wishes for a happy and prosperous New Year!

3. Merry Christmas and Happy New Year!