10 Ucapan Hari Natal dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Status Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Hari Natal 25 Desember 2020, mungkin akan cukup berbeda dengan Natal sebelumnya.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ini pandemi Covid-19 masih terus ada.

Namun bukan berarti kita tidak bisa merayakan Hari Natal di tahun 2020.

Anda bisa merayakan Hari Natal tanpa bertemu dengan memberikan ucapan Natal. Atau bisa saja ucapan Natal untuk dijadikan status pada media sosial Anda.

Berikut 10 ucapan Hari Natal dalam Bahasa Inggris, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber.

1. May the Holidays bring happiness and joy to you and your loved ones. Merry Christmas!

2. Wishing you and your family peace, health, happiness, and prosperity in the coming year. Merry Christmas.