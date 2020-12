Parlént, Jam Tangan Lokal Berkualitas untuk Segala Suasana

PIKIRAN RAKYAT - Di era milenium saat ini, jam tangan bukan lagi sekadar sebagai kebutuhan, namun sudah menjadi bagian dari lifestyle alias gaya hidup.



Hal itu terlihat dari pola belanja sebagian orang yang cenderung membeli jam tangan untuk koleksi. Bahkan, tak sedikit orang membeli beberapa jam tangan sekaligus untuk dipakai dalam suasana berbeda-beda.

Mengingat di masa kini jam tangan telah menjadi penunjang lifestyle, tidak ada salahnya jika Anda sedikit lebih bijak dalam memilih produk yang hendak dibeli. Sebagai rekomendasi, Anda bisa memilih Parlént untuk menunjang penampilan di berbagai suasana. Pertanyaannya, mengapa brand tersebut layak dikoleksi?

Ya, selain punya banyak keunggulan, jam tangan Parlént sengaja dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Brand populer yang telah merambah banyak negara di dunia ini menghadirkan jam tangan elegan dalam dua kategori utama, yakni automatic alias tanpa baterai dan quartz movement yang hadir dalam berbagai pilihan produk.

Sejauh ini jam tangan automatic Parlént paling banyak diminati konsumen sebab mereka tak perlu repot mengganti baterai.

Pada 2018 pasar jam tangan global mampu menembus angka 50.1 miliar USD. Hal itu sebagai pengaruh dari peningkatan tren fashion dunia. Melihat peluang ini, Parlént pun semakin gencar melakukan inovasi dengan mengedepankan kelebihan yang dimiliki.

Brand karya anak bangsa ini hadir dengan model terkini yang sangat cocok dipakai dalam segala suasana, baik formal maupun nonformal alias santai.

Pada setiap proses produksi jam tangan, Parlént selalu menggunakan mesin dan material berkualitas. Bukan itu saja, brand yang punya basis utama operasi di Ibu Kota Negara, Jakarta ini selalu menjaga kualitas jam tangan dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

