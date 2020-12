Hokben Sampai PHD, Ini Diskon Harbolnas 12.12 di Tujuh Gerai Makanan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Para pemburu diskon tentu tahu bahwa hari ini, Sabtu, 12 Desember 2020 adalah hari belanja online nasional atau Harbolnas.

Berbagai transaksi belanja online menghadirkan penawaran diskon dan beragam harga menarik untuk dibeli.

Harbolnas 12.12 juga menghadirkan diskon di gerai makanan seperti Hoka Hoka Bento, Pizz Hut Delivery, dan banyak lagi.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman PMJNews, ini dia diskon Harbolnas 12.12 di tujuh gerai makanan Indonesia.

1. Wings Stop

Penawaran paket makan berdua hanya 50K (Rp50 ribu), anda dapat mengunjungi store Wingstop terdekat dari tanggal 10 - 15 Desember 2020.

Kemudian anda bisa menikmati 4 Crunchy Wings, 4 Boneless Wings, 2 Rice dan 2 Coca Cola GRATIS refill minuman juga guys.

Penawaran ini hanya berlaku untuk dine in dan take away di seluruh store Wingstop Indonesia, tentunya dengan harga hemat juga kenyang.