Pastikan 5 Hal Ini Terpenuhi untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh Selama Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum ada informasi pasti kapan vaksin akan tersedia. Bahkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito telah mengkonfirmasi rencana vaksin Covid-19 akan ditunda hingga Januari 2021. Berangkat dari hal ini, sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya masing-masing.

Virus Covid-19 menyerang siapapun tanpa membeda-bedakan kondisi kesehatan seseorang. Untuk meminimalisir potensi terpapar virus Covid-19, akan lebih baik jika kekebalan tubuh selalu dalam keadaan yang baik. Ada beberapa cara dalam menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh. Berolahraga, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi asupan esensial yang baik bagi tubuh merupakan cara sederhana yang sangat mudah untuk dilakukan setiap hari.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengetahui seperti apa asupan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan kekebalan, berikut beberapa rekomendasi asupan yang dapat dikonsumsi:

Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang sering direkomendasikan dan sangat dibutuhkan terutama karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri sehingga harus dibantu dari luar tubuh. Setiap harinya tubuh rata-rata membutuhkan 75 - 90 mg vitamin C. Banyak manfaat yang dapat diperoleh tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C, seperti memelihara daya tahan tubuh, menurunkan risiko berbagai penyakit, melindungi sel tubuh dari kerusakan, dan lainnya. Vitamin C sudah banyak dijual dan mudah ditemukan di supermarket atau minimarket terdekat. Selain itu, vitamin C dapat ditemukan secara alami dari beberapa sayuran dan buah, seperti kale, brokoli, paprika, jeruk, pepaya, jambu, dan masih banyak lagi.

Vitamin D

Berbeda dengan vitamin C yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, Vitamin D justru sebaliknya. Namun, vitamin D akan lebih cepat dihasilkan jika terpapar sinar Matahari dimana ia pun dikenal sebagai vitamin sinar Matahari. Vitamin D dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mulut, dan memperkuat tulang dan otot. Waktu terbaik untuk mendapatkan sinar matahari adalah di atas jam 09.00 pagi. Vitamin D juga dapat diperoleh melalui konsumsi suplemen atau makanan yang kaya akan vitamin D, antara lain ikan, udang, jamur, kuning telur, susu kedelai, oatmeal, dan masih banyak lagi.

Vitamin E