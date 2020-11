Cicilan Rumah Iis Dahlia Capai Rp250 Juta per Bulan, Deddy Corbuzier: Kenapa Beli Kalau Gak Mampu?

PIKIRAN RAKYAT - Pedangdut Iis Dahlia belum lama ini bercerita soal cicilan rumahnya yang mencapai ratusan juta rupiah dalam setiap bulan.

Pernyataannya ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di acara OOTD yang diunggah ke kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL pada Senin, 16 November 2020 lalu.

Awalnya, penyanyi asal Indramayu itu masuk ke dalam segmen 'THIS OR THAT', yang mengharuskan Iis memilih satu di antara dua pilihan.

Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan selaku pembawa acara OOTD memberikan pilihan antara memiliki banyak haters atau utang.

Dengan tegas Iis kemudian memilih lebih baik banyak haters ketimbang utang.

"Iya lah, gue setiap tanggal 20 deg-degan, saldo gue masih ada enggak ya buat bayar," ujar Iis seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Terlebih, kini ia sudah tidak pernah memikirkan pihak-pihak yang tidak suka kepada dirinya.