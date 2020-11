5 Potret Cantik Song Hye Kyo yang Sedang Ulang Tahun ke-39, Tetap Awet Muda

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Song Hye Kyo tepat hari ini Minggu, 22 November 2020 sedang berulang tahun.

Song Hye Kyo yang membintangi Drama Korea Descendants of the Sun ini tahun ini berumur 39 tahun.

Song Hye Kyo lahir pada tahun 1981 di Distrik Dalseo, Daegu, Korea Selatan.

Baca Juga: Efek Kejut Habib Rizieq hingga TNI Turun Tangan, Jusuf Kalla: Saat Ini Ada Kekosongan Kepemimpinan

Aktris cantik kelahiran 1981 ini terkenal dengan beberapa Drama Korea yang dibintanginya antara lain Autumn in my Heart, Full House, Worlds Within, That Winter, The Wind Blows, Descendants of the Sun dan masih banyak lagi.

Song Hye Kyo dikabarkan menikah dengan lawan mainnya di Descendants of the Sun yaitu Song Joong Ki.

Namun pasangan songsong couple ini dikabarkan bercerai pada Juni 2019, yang membuat para fans nya kaget, karena pasangan ini sering disebut relationship goals.

Baca Juga: Sempat Turun karena Pandemi, Lalu Lintas di Jalan Tol Kini Merangkak Mendekati Normal

Walaupun umur Song Hye Kyo sudah 39 tahun hampir menginjak kepala empat, namun pesonanya tak bisa dihindari.

Song Hye Kyo tetap terlihat cantik walaupun umurnya sudah hampir menginjak kepala empat.