Unggah Foto Kebersamaan dengan Prabowo Subianto, Hotman Paris: Klien Saya Dulu Semua Konglomerat

PIKIRAN RAKYAT - Nama - Nama Hotman Paris Hutapea sepertinya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Pengacara yang dijuluki Raja Pailit itu pun kerap menyita perhatian publik.

Baru-baru ini, pengacara berusia 61 tahun itu mengunggah potret kebersamannya dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto

Momen tersebut ia bagikan lewat Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Minggu, 22 November 2020.

Tangan kiri Prabowo terlihat merangkul bahu Hotman seraya keduanya tersenyum.

Hotman tampak memakai kaus berwarna putih senada dengan topi yang dipakainya, sementara Prabowo mengenakan kemeja coklat juga kacamata hitam.

Di keterangan unggahannya, Hotman menyebut bahwa Prabowo sempat memintanya menjadi penasihat hukum.

Selain itu, Hotman juga mengaku bahwa dulu hampir semua kliennya berasal dari kalangan konglomerat.

"Dia pernah puluhan tahun minta nasehat hukum dari Hotman! Klienku dulunya semua Konglo sampai kemudian terlibat di Kopi Joni," tulisnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Unggahan Hotman pun dibanjiri komentar dari para netizen, banyak di antaranya melontarkan pujian hingga mendoakan kesehatan mereka berdua.

"Masya Allah, sehat sehat selalu untuk Bang Hotman dan Pak Prabowo. Aamiin," tulis @casri_aries.

"Bang Hotman is the best lah. Enggak cuma bela yang konglo tapi rakyat biasa pun Bang Hotman siap bantu," tulis @dewintaproperti.

