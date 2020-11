Lulu Tobing Dapat Kejutan Ulang Tahun dari sang Suami, Rumah Disulap Lautan Bunga dan Banyak Balon

PIKIRAN RAKYAT - Artis yang dikenal lewat sinetron lawas Tersanjung, Lulu Tobing sedang berbahagia lantaran tengah merayakan ulang tahun.



Tepat di usia ke-43 tahun pada Sabtu 21 November 2020, Lulu Tobing mendapat kejutan manis dari sang suami.



Diketahui, Lulu Tobing baru saja menikah dengan pengusaha bernama Bani Maulana Mulia sejak 24 Agustus 2019 lalu.

Dilihat dari unggahan akun Instagram Lulu Tobing, sang suami memberikan buket bunga besar favoritnya.



Tidak hanya satu, suami Lulu Tobing menghias beberapa buket bunga hingga seperti lautan bunga di ruangan rumahnya.



Suami Lulu Tobing juga menghiasa atap ruangan dengan balon berwarna hitam dan putih, ada juga balon berbentuk hati yang disimpan di sudut ruangan.

Momen bahagia Lulu Tobing pun tampak jelas dalam potret yang diunggahnya. Aura ceria terlihat saat Lulu Tobing berpose di kursi sambil memegang salah satu bunga pemberian sang suami



"Pulang2 rumah sudah disulap jadi lautan bunga kesukaan dan balon2," tulis Lulu Tobing dari akun Instagram @lutob, pada Sabtu, 21 November 2020.



Lulu Tobing lantas memberikan ucapan terima kasih pada suaminya yang telah memberikan kejutan spesial buatnya.

"Terima kasih suamiku, laki² terbaikku, nafasku,semangat hidupku..terus sama² merayakan hidup sama aku ya," sambung Lulu Tobing sambil menyertakan dua emoji hati.



Postingan Lulu Tobing tersebut banjir ucapan selamat dari para sahabat selebriti, seperti Ari Wibowo hingga Feby Febiola.



"What an amazing and lovely surprise from dear hubby... Hepi bersde Lulu," tulis @ariwibowo_official.

"Cihuy! Pi beldsdey," tulis @febyfebiola.



"Happy Birthday Mbak Lulu," tulis @dagnesia.



"Happy bday," tulis akun @panca_m.



"Selamat bertambah usiaaa kakaaakku sehat bahagia selalu," tulis @shezy_idris.***