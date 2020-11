Baru Comeback BE, Jin BTS Akui Siap Jalani Wajib Militer: dengan Senang Hati Saat Negara Memanggil

PIKIRAN RAKYAT - Grup besutan Big Hit Entertainment, BTS baru saja comeback album BE dengan merilis lagu utama berjudul Life Goes On pada Jumat 20 November 2020.

Bertepatan di hari comeback BTS, ketujuh member menyapa ARMY melalui konferensi pers global jelang comeback BE yang merupakan album edisi spesial.

Member BTS yakni RM, Jin, J-hope, V, Jimin dan Jungkook menjawab pertanyaan mulai dari comeback mereka hingga kemungkinan nominasi 'Grammy' yang jadi impian mereka.

Salah satu topik yang menarik perhatian adalah pertanyaan mengenai rencana wajib militer para anggota BTS.

Jin BTS sebagai member tertua memberi pernyataan bahwa para member dengan senang hati akan melakukan tugas wajib militer dengan senang hati.

"Sebagai warga negara Korea Selatan, wajib militer diberikan. Ketika negara memanggil, kami akan dengan senang hati menanggapinya," kata Jin dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman AllKpop pada Jumat 20 November 2020.

Pria kelahiran 1992 itu menjadi member pertama yang akan melakukan wajib militer, ia seharusnya menjalani kewajibannya sebagai warga Korea Selatan pada tahun 2020.

Namun, Jin BTS diketahui mendapat promosi sehingga agenda wajib militernya ditunda hingga akhir tahun 2021.