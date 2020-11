'Brand New Day', Persembahan Terbaru Mocca dari Album 'Day by Day'

PIKIRAN RAKYAT - Bertepatan dengan dirilisnya album keenam Day by Day, Mocca menyapa pendengar dengan single baru. Kali ini, band yang solid dalam formasi Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Achmad 'Toma' Pratama (bas), dan Indra Massad (drum) hadir dengan Brand New Day. Lagu bertempo cepat dan menyiratkan optimisme ini menjadi persembahan manis dan segar di tengah badai pandemi yang belum usai.

Gitaris Riko Prayitno menceritakan, lagu Brand New Day merupakan lagu lama yang dia tulis jauh sebelum pandemi. Lagu ini bahkan telah selesai direkam di awal 2020 karena direncanakan termuat di EP (extended play) yang akan dirilis. Namun, tak ada yang menduga wabah Covid-19 ternyata membuyarkan semua rencana.

"Rencana awalnya kami akan merilis EP saat Record Store Day, April 2020. Dari awal tahun kami sudah menyelesaikan rekaman empat lagu. Kami merilis Simple I Love You pada Februari 2020 sebagai pembuka EP, dan rencananya Brand New Day saat Record Store Day," ungkap Riko.

Baca Juga: Beredar Video Poster Kampanye Dirusak Penuh Kata Kotor, Calon Bupati Tasikmalaya Ini Buka Suara

Mocca yang tahun ini berusia 21 tahun itu menyusun plan B dengan pilihan, apakah tetap merilis EP atau album keenam? Masa di rumah saja selama pandemi membuat awak Mocca cukup produktif. Mereka bahkan belajar teknis rekaman.

Hasilnya, dua single yang berhasil menyuntikkan semangat, harapan, dan opimisme di masa pandemi. Para Swinging Friends --pendengar Mocca-- dimanjakan dengan Everything is Gonna Be Fine dan There's A Light at the End of the Tunnel. Berbarengan dengan dirilisnya album Day by Day, Jumat, 20 November 2020, single Brand New Day dipilih untuk menguatkan citra album yang berkaitan dengan hari dan waktu.

"Lagu Brand New Day adalah identitas album 'Day by Day'. Tema tentang hari dan waktu menjadi benang merah album ini," kata Riko.

Baca Juga: Klaster Pesantren Baru di Tasikmalaya Kembali Muncul, 66 Santri Positif Covid -19

Menurut Riko, Mocca telah merancang alur album Day by Day karena ingin berbagi harapan dengan pendengar. Dimulai dari Simple I Love You, kemudian Everything is Gonna Be Fine, There's A Light at the End of the Tunnel, dan kini Brand New Day.

"Pokoknya yang mendengar album ini harus happy. Kalau bisa album ini jadi obat di tengah ketidakpastian dan pesimisme," ujar Riko.