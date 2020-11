Lama Jadi Penggemar Berat RM, Begini Tanggapan Luna Maya Soal Klip BTS ‘Life Goes On’

PIKIRAN RAKYAT - Video klip BTS Life Goes On sudah tayang pada hari ini Jumat, 20 November 2020.

Lagu Life Goes On dari boy group dengan nama panjang Bangtan Sonyeondan ini menarik perhatian artis cantik Luna Maya.

Seperti yang diketahui bahwa Luna Maya adalah salah satu selebriti yang sangat menggemari boy band BTS.

Dalam berbagai kesempatan, dia bahkan sering menyebutkan bahwa RM, salah satu personel BTS, adalah ‘suaminya’.

Video clip BTS Life Goes On ini merupakan lagu pembuka dalam album BE.

Hal ini disambut bahagia oleh Luna Maya melalui akun Twitter pribadinya @LunaMaya26.

"Life goes on kenapa bagus sekali ya," cuit Luna, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui akun Twitter @LunaMaya26.

Selain itu ada tanggapan netizen mengenai cuitan Luna Maya tersebut.