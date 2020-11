Unggah Pesan Unik di Hari Ulang Tahun Istri, Ridwan Kamil Minta Atalia Tak Berutang

PIKIRAN RAKYAT - Pada 20 November 2020 tampaknya menjadi hari spesial bagi istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya atau yang akrab disapa Atalia Kamil.

Pasalnya, hari ini istri Ridwan Kamil tengah berulang tahun.

Untuk memperingati hari lahir 'si Cinta' (panggilan sayang Ridwan Kamil pada Atalia), orang nomor satu di Jawa Barat ini mengunggah sebuah gambar di media sosialnya.

Melalui akun Instagram @ridwankamil, dirinya membagikan sebuah coretan yang dilengkapi ilustrasi wajah sang istri tercinta.

Dalam unggahan tersebut, Ridwan Kamil melengkapi foto yang diunggahnya dengan caption yang cukup membingungkan para netizen.

"HBD istriku tercinta @ataliapr, GBU WYATB HHDJ SB KFC McD JN and do not worry YNWA," kata Ridwan Kamil sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @ridwankamil.

Saking penasarannya, netizen menanyakan apa arti ucapan Ridwan Kamil pada istrinya tersebut.