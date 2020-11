Video Clip BTS Life Goes On Sudah Rilis, Ini Makna di Balik Album 'BE'

PIKIRAN RAKYAT - Video clip terbaru dari BTS Life Goes On baru saja rilis pada Jumat 20 November 2020.

Lagu Life Goes On ini lagu pertama dari album Be. Album ini telah direncanakan sebelum perilisan single BTS berjudul Dynamite yang mencetak rekor lagu terlama yang tayang di Billboard's Hot 100.

Menurut salah satu personel BTS RM, album BE ini yang baru saja meluncurkan video clip Life Goes On dibuat dalam jangka waktu beberapa bulan.

"Nama 'Be' adalah kata kerja (bahasa Inggris, red), itu adalah konsep yang sangat terbuka. Dalam diskusi kami, Life Goes On muncul sebagai ide yang berulang," ujar Jimin BTS, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety.

Life Goes On juga merupakan nama lagu pembuka dalam album BE.

Personel BTS lain, RM mengatakan bahwa Life Goes On memiliki akar yang sama dengan lagu Dynamite, namun lebih berbobot, tulus dan lembut.

Selain itu V yang merupakan salah satu visual dari BTS ditugaskan sebagai direktur visual untuk proyek album BE.