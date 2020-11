Lirik Lagu Life Goes On BTS dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Grup boyband BTS telah resmi kembali dengan merilis Life Goes On sebagai lagu utama album terbaru bertajuk BE.

Lagu Life Goes On milik BTS beserta video musiknya sudah diunggah melalui kanal YouTube terverifikasi Big Hit Entertainment yakni Big Hit Labels pada pukul 14.00 PM KST atau 12.00 WIB.

Video klip Life Goes On digarap langsung oleh ketujuh member BTS dan disutradarai oleh salah satu membernya, Jungkook.

Satu jam sejak perilisannya, video musik Life Goes On BTS sudah ditonton 10 juta viewers dan 1 juta like.

Berikut lirik lagu BTS Life Goes In beserta termemahan Bahasa Indonesia yang bisa ARMY nyanyikan.

Lirik Lagu Life Goes On by BTS

Life Goes On