Disutradari Lee Eung-bok, Serial Adaptasi Webtoon Sweet Home akan Segera Tayang di Netflix

PIKIRAN RAKYAT - Webtoon yang berjudul 'Sweet Home' akan tayang pada 18 Desember 2020 di platform streming Netflix.

Sweet Home merupakan serial original Korea yang bergenre thriller.

Serial ini disutradarai oleh Lee Eung-bok, sutrada drama Korea terkenal seperti 'Goblin:The Lonely and Great God', 'Mr. Sunshine' dan juga 'Descendants of the Sun'.

Serial ini rencananya akan berjumlah 10 episode dengan cerita yang menegangkan dan dipenuhi berbagai efek visual.

Sweet Home sendiri bercerita tentang sebuah dunia unik, di mana manusia akan berubah menjadi monster yang menggambarkan hasrat terdalam mereka.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, serial ini dibintangi oleh aktris ternama Korea seperti, Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Lee Do-hyun, Kim Nam-hee, Go Min-si, Park Kyu-young, dan Go Youn-jung.

Sweet Home diproduksi oleh Studio Dragon bersama dengan Studio N, serta ditulis oleh Hong So-ri, Kim Hyung-min dan Park So-jeong.***