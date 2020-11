Putuskan Jadi Transpuan, Dena Rachman Singgung Orangtuanya: Nyokap Nangis, Bokap Syok

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran dan penyanyi cilik, Dena Rachman dikenal sebagai artis cilik dan membintangi sejumlah sinetron pada 1990-an.

Nama Dena Rachman kini menjadi perbincangan publik usai muncul di salah satu konten YouTube milik Daniel Mananta.

Dena Rachman menjelaskan tentang keputusannya mengubah penampilan sebagai seorang transpuan dan izin dari orangtuanya.

Diceritakan Dena Rachman, bahwa ia baru mulai berani jujur dan terbuka pada keluarganya soal keputusannya tersebut sejak tahun 2009.

Saat itu, Dena Rachman yang sudah lulus kuliah dan bekerja berkata pada orangtuanya jika ia tidak bisa lagi hidup seperti laki-laki dan ingin menjadi wanita.

"I am a prefer to be a women, because i am a women, dan kalu memang mamah papah nggak setuju. It's oke aku pergi saja, karena percuma kalau terus begini i feel like dying," kata Dena dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Daniel Mananta pada Kamis 19 November 2020.

Dena lantas menceritakan respon orangtuanya saat mendengar keputusannya menjadi seorang perempuan.