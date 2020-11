Disinggung Soal Hubungan Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo, Deddy Corbuzier: Srimulat of the Day

PIKIRAN RAKYAT - Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny dikabarkan makin dekat.

Hal ini terlihat dari unggahan di Instagram Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny yang kerap menunjukkan momen kebersamaan mereka.

Kedekatan Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny nyatanya juga diketahui oleh Deddy Corbuzier.

Mantan suami Kalina tersebut pun buka suara saat Ivan Gunawan menyinggung perihal hubungan Vicky.

"Luar biasa Vicky Kalina luar biasa Srimulat of the day," kata Deddy sambil mengacungkan 2 jempolnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari tayangan OOTD yang diungga di kanal YouTube Trans7 Official pada 17 November 2020.

Sementara itu, Igun justru menyampaikan pesan untuk Vicky.

menurut Igun, lebih baik Vicky fokus dengan kasus hukumnya sebelum berniat menikahi wanita lain.