Indonesian Idol Special Season, Tiara Andini Dibuat Terkesan Peserta: Suaranya Seksi dan Manis

PIKIRAN RAKYAT - Mulai tayang Senin, 16 November 2020 pukul 21.00 WIB di RCTI+, Indonesian Idol Special Season memasuki era baru.

Di musim ini Indonesian Idol menjadi spesial karena audisinya dilakukan secara digital dengan menggunakan sejumlah platform seperti RCTI++, Instagram, dan Facebook.

Tak disangka, sebanyak 37.000 pendaftar mengikuti audisi online. Hal ini membuat Indonesian Idol dan RCTI+ optimistis bisa melahirkan idola baru dengan memfasilitasi impian dari bakat dari seluruh Indonesia.

Pada Indonesian Idol Special Season ini, RCTI++ akan menjadi platform terlengkap untuk menayangkan perjalanan Indonesian Idol. Dari mulai peserta audisi, babak eleminasi, babak showcase, babak spektakuler, hingga grand final. Akan ada banyak tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi dan hanya bisa disaksikan di RCTI++.

Co-Managing Director RCTI++ Valencia Tanoesoedibjo mengaku bangga karena aplikasi RCTI++ dapat menayangkan Indonesian Idol Special Season secara lengkap.

"Pemirsa bisa menyaksikan mulai dari audisi hingga grand final dan juga tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi. Semua dapat disaksikan di aplikasi RCTI++ secara gratis," kata Valencia via pos-el, Senin, 16 November 2020.

Salah satu tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi dan hanya tayang di RCTI++ adalah Idol Reaction. Para peserta audisi online dikomentari "4 Besar" Indonesian Idol X, yaitu Lyodra, Tiara Andini, Ziva, dan Nuca. Tak hanya mengomentari, mereka juga sudah melirik para peserta audisi online yang cocok untuk menjadi the next idol.

Pada episode satu, Lyodra mengomentari salah satu peserta yang memiliki karakter suara rock. Sementara itu, pada episode dua, Tiara mengomentari salah satu peserta yang menyanyikan lagu If Aint Got You.