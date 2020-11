The Baldys Rilis Single 'Sayang Sayang', Mama Nola Tuturkan Cerita di Balik Lagu

PIKIRAN RAKYAT - Bercerita tentang menyayangi alam dan hal-hal yang membuat bahagia, The Baldys merilis single Sayang Sayang. Dirilis bersama label Trinity Optima Production, The Baldys yang terdiri atas Papa Baldy, Mama Nola, Naura, Bevan, dan Neona ini ingin mengajak pendengar optimistis di tengah pandemi.

"Lagu Sayang Sayang ini tentang menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih gratis, seperti alam, udara, orangtua, anak-anak, teman, Bumi, dan seisinya. Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma, tugas kita adalah bersyukur, menjaga dengan baik, menikmatinya, dan sayang pada lingkungan," kata Mama Nola via pos-el, Senin, 16 November 2020.

Mama Nola menyebutkan, proses rekaman Sayang Sayang cukup cepat. Akan tetapi, ada beberapa hal yang membuat proses rekaman semakin berwarna. Seperti Neona yang selalu bergerak dengan lincah, serta Bevan dan Papa Baldy yang tidak terbiasa dengan dapur rekaman. Meski demikian, hal-hal tersebut tidak membuat mereka lepas fokus untuk menyelesaikan rekaman lagu Sayang Sayang.

Single Sayang Sayang ditulis Simhala Avadana atau Mhala dan Duhita Pancatantra. Musiknya yaang fun diaransemen Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan. Mhala mengatakan, manusia yang sering sekali take something for granted dari alam dan lupa untuk mensyukurinya adalah salah satu hal yang membuat dia menulis lagu Sayang Sayang.

"Inginnya lagu ini didengarkan anak kecil untuk membuka ruang diskusi dengan ayah dan ibunya. Tujuannya, agar anak-anak lebih menghargai alam sekaligus mengingatkan bahwa manusia harus bersyukur dengan apa yang mereka punya. Lalu, orang-orang juga menerapkan go green di tengah pandemi ini, dan semangat itu yang ingin diambil," ungkap Mhala yang merupakan A&R Trinity Optima Production.

Mhala menambahkan, aransemennya sengaja dibuat upbeat yang bikin feel good. Lagunya dibuat sedemikian rupa agar bisa dicerna oleh berbagai lapisan umur, dari anak kecil sampai dewasa.

Video musik Sayang Sayang digarap Athea Visuals dan disutradarai Tania Salim. Mengambil lokasi shooting di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

"Syutingnya di dalam rumah dan ada banyak tumbuhan. Jadi, rumah itu kan bikin kita nyaman dan kita semua dekat dengan alam. Alam ini sudah seperti rumah kita. Penggambaran filosofinya dalam sekali," ujar Mama Nola.