Sheila Marcia Melahirkan Anak Keempat, sang Suami Ungkap Nama Buah Hatinya

PIKIRAN RAKYAT - Lama tak terlihat di layar kaca, artis Sheila Marcia baru saja melahirkan anak keempatnya.

Kabar tersebut dibagikan langsung oleh suami Sheila, Dimas Akira, melalui akun Instagram pribadinya.

Bersamaan dengan kabar bahagia ini, sang suami lantas langsung mengunggah foto Sheila Marcia yang tengah berada di atas ranjang rumah sakit, sedang menggendong bayinya.

Dimas juga mengungkap sejumlah informasi mengenai sang buah hati, termasuk nama yang mereka pilih untuk si kecil.

Dalam unggahan tersebut, diketahui Sheila Marcia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 3,6 kilogram dan panjang 51 cm pada 15 November 2020 malam.

"Welcome to the world my son. Elijah Jerome Zev Emmanuel 15 November 2020 Jam 8:43 PM dengan berat 3.6 kg Panjang 51 cm," tulis Dimas Akira seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagram @dmustakira pada 15 November 2020.

