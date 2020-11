Gempita Jadi Sorotan, Gisel Merasa Beban: Banyak Penghakiman dari Mana-mana

PIKIRAN RAKYAT - Gisella Anastasia menuturkan pengakuan karena sering disebut bukan ibu yang baik untuk putri semata wayangnya, Gempita Nota Marten.

Banyak yang menaruh perhatian pada Gempi, apalagi sejak putri Gisel itu merasakan pahitnya perceraian orangtua.

Gisel mengungkapkan bahwa itu menjadi beban terberat karena putinya mendapat perhatian banyak orang.

Hal itu diungkapkan Gisel melalui kanal YouTube Denada Official, Gisel juga mengakui masih banyak kesalahan selama menjadi ibu untuk Gempi.

"Banyak salahnya, then cari lagi, belajar lagi. Cuma ya karena dia disukai sama semua orang jadi kayak beratnya di situ, jadi kesorot banget ke highlight banget," kata Gisel dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Denada Official pada Sabtu 14 November 2020.

Sorotan dan cinta banyak orang untuk Gempi justru berimbas negatif pada Gisel. Diakuinya, Gisel kerap mendapat penghakiman dari orang yang terkesan menyebutnya bukan ibu yang baik untuk anaknya.

"Kayak 'enggak banget loh', di sini kayak ditunjuk you are not so good example', gitulah banyak penghakiman dari mana-mana," lanjut Gisel.