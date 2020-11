Sebut Ade Londok Bukan Pelawak, Pandji Pragiwaksono: Masyarakat Terlalu Tinggi Menilai Beliau

PIKIRAN RAKYAT - Komika kondang Pandji Pragiwaksono menyoroti persoalan yang menimpa Ade Londok, sosok pria yang viral lewat jargon Odading Mang Oleh.

Sikap Ade Londok akhir-akhir ini menjadi sorotan, tindakannya di media sosial dan televisi kerap menuai kecaman dari netizen.

Terakhir, Ade Londok terlibat konflik kecil karena candaannya dinilai terlalu berlebihan terhadap pelawak senior, Malih.

Pandji Pragiwaksono pun mengungkap penilaian saat pertama kali melihat Ade Londok.

Menurut Pandji, Ade Londok hadir di dunia hiburan hanya menjadi diri sendiri, ia dinilai belum siap karena orang terlalu memberi beban lebih padanya.

"Pertama kali lihat dia, harusnya gue pikir biarin saja, just let him be. Dia menjadi dirinya sendiri. Ini orang aneh, kita kasih panggung, dia enggak siap, dia bukan pelawak kok," kata Pandji dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Pandji Pragiwaksono yang diunggah pada Selasa 10 November 2020.

Pandji Pragiwaksono menambahkan bahwa tidak seharusnya orang berlebihan mengecam Ade Londok, lantaran ia hadir dan menjalani tuntutan dari televisi.