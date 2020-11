7 Quote Hari Ayah dari Para Artis Hollywood yang Sudah Jadi 'Bapak-bapak'

PIKIRAN RAKYAT - Peringatan Hari Ayah Nasional akan jatuh pada Kamis 12 November 2020 mendatang.

Hari Ayah Nasional diperingati untuk menghormati dan mengapresiasi peran bapak-bapak dalam kehidupan kita sebagai anak yang dididik sejak kecil.

Berikut kami ulas 7 petikan-petikan quote menarik dari artis-artis Hollywood untuk merayakan Hari Ayah Nasional 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dari GH, Elle, dan ABCNews.

1. Ryan Reynolds

Being a dad isn't just about eating a huge bag of gummy bears as your wife gives birth. It means being comfortable with the word ‘hero’.

Menjadi ayah bukan hanya soal makan sekantung besar gummy bears saat istrimu melahirkan. Namun, itu berarti Anda harus nyaman dengan kata 'Pahlawan'.

