Film 'Perempuan Tanah Jahanam' Raih 17 Nominasi di Festival Film Indonesia 2020

PIKIRAN RAKYAT - Film Perempuan Tanah Jahanam meraih nominasi terbanyak pada Festival Film Indonesia (FFI) 2020.

Pada pengumuman nominasi FFI 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu, 7 November 2020, film garapan sutradara Joko Anwar ini sukses mengantongi 17 nominasi dari 17 kategori film panjang.

Selain menjadi nomine di kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Perempuan Tanah Jahanam juga menjadi nomine di kategori Pemeran Utama Pria Terbaik (Ario Bayu), Pemeran Utama Perempuan Terbaik (Tara Basro), Sutradara Terbaik, Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik (Christine Hakim dan Marisa Anita), dan Pemeran Pendukung Pria Terbaik (Kiki Nalendra). Di kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Perempuan Tanah Jahanam bersaing dengan Hiruk Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions), Humba Dreams, Mudik, Imperfect: Cinta, Karier & Timbangan, dan Susi Susanti: Love All.

Lewat akun media sosial, Joko Anwar mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan asosiasi film Indonesia yang telah memberikan 17 nominasi Piala Citra untuk Perempuan Tanah Jahanam (Impetigore) di FFI 2020.

"Perempuan Tanah Jahanam memecahkan rekor nominasi terbanyak sepanjang sejarah FFI. Terima kasih banyak," kata Joko.

Selain Perempuan Tanah Jahanam, film lain yang banyak meraih nominasi adalah Susi Susanti: Love All. Film dengan genre drama olahraga ini mengantongi 13 nominasi. Selain menjadi nomine di kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Susi Susanti: Love All juga menjadi nomine di kategori Sutradara Terbaik (Sim F), Pemeran Utama Perempuan Terbaik (Laura Basuki), dan Pemeran Utama Pria Terbaik (Dion Wiyoko).

Raihan nominasi kemudian disusul Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan. Film karya sutradara Ernest Prakasa ini mengantongi 11 nominasi.

Selain menjadi nomine di kategori Film Cerita Panjang Terbaik, film yang diadaptasi dari buku karya Meira Anastasia ini juga menjadi nomine di kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik (Jessica Mila), Pemeran Utama Pria Terbaik (Reza Rahadian), dan Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik (Dewi Irawan).