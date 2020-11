Wave Djava Virtual Concert, Pertunjukan Musik Hellprint Secara Daring

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tema World Stage Experience, Wave Djava Virtual Concert akan mulai tayang Kamis, 12 November 2020, pukul 20.00 WIB. Program musik yang digagas Hellprint bersama Supermusic ini bisa disaksikan di situs web www.hellprintofficial.com atau kanal Youtube Hellprint Official.

Di setiap episode yang tayang satu minggu sekali sampai 31 Desember 2020 nanti, akan ditampilkan performa tiga band. Band-band ini telah melewati proses kurasi Hellprint agar sesuai dengan tema World Stage Experience.

Project Manager Hellprint Dany Taufik Kurniawan atau Kajul mengungkapkan, Wave Djava Virtual Concert menyuguhkan konsep virtual show dan sharing session dengan band-band yang pernah tampil di luar negeri. Tujuannya agar band generasi selanjutnya mendapatkan pengalaman baru tentang pahit dan manisnya menjajal panggung di luar negeri. Untuk itulah tema World Stage Experience menjadi benang merah Wave Djava Virtual Concert.

Menurut Kajul, untuk Wave Djava Virtual Concert, Hellprint kembali ke semangat awal yaitu mengapresiasi band metal dan underground. Apalagi, banyak band metal dan underground yang telah menjajal pentas di luar negeri.

Band yang akan mengisi Wave Djava Virtual Concert adalah Rosemary, Jasad, Revenge the Fate, Beside, Mooner, Taring, Marjinal, Asep Balon, Turtle Jr, dan Jeruji. Selain itu, band lain yang akan mendampingi band utama antara lain Stand Here Alone, Humiliation, Gugat, Goredath, The Cruel, dan Mesin Tempur.

Ada pula penampilan delapan band binaan Supermusic yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Cirebon.

"Persiapan untuk Wave Djava Virtual Concert telah dilakukan sejak dua bulan lalu. Dengan pindah konsep ke indoor, justru lebih simple kalau dibandingkan dengan bikin acara musik di outdoor. Lagi pula tim yang mengerjakannya sama, jadi sudah biasa," kata Kajul di Studio Minus Production, Jalan Baru VIII Bojongkoneng Atas, Bandung.

Perwakilan Supermusic Tries Pondang mengungkapkan, Wave Djava Virtual Concert menjadi salah satu ruang untuk para musisi agar tetap kreatif di masa pandemi. Biasanya, kata Tries, Festival Musik Hellprint digelar dengan skala besar. Akan tetapi, karena pandemi pelaksanaannya ditunda, kemudian dialihkan ke ruang virtual.