Daftar Lokasi Bioskop yang Tayangkan Break The Silence BTS, Ada di 7 Kota Ini

PIKIRAN RAKYAT - Film ke-4 BTS yang berjudul Break The Silence sudah tayang di Indonesia sejak Kamis 5 November 2020.

Sebelumnya BTS mengeluarkan 3 film dokumenternya yang berjudul Burn The Stage : The Movie (2018), lalu ada BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (2019), BTS Bring The Soul: The Movie (2019), dan di tahun 2020 Break The Silence.

Film Break The Silence ini tentunya diperankan oleh BTS sendiri yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Bagi yang mau menontonnya, tak usah bingung. Berikut daftar bioskop yang tayangkan Break The Silence BTS.

Daftar Bioskop yang Tayangkan Break The Silence BTS

1. Bandung : 23 Paskal Shopping Center, BEC Mall, Istana Plaza, Kings Shopping Center, Metro Indah Mall, Miko Mall, dan Paris Van Java

2. Jakarta : Aeon Mall JGC, Cibubur Junction, Gajah Mada Plaza, Grand Indonesia, Green Pramuka Mall, Mall Metro Kebayoran, Plaza Semanggi, Pluit Village, Tamini Square, dan Transmart Cempaka Putih