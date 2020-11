Sinopsis Film Break The Silence BTS, Sudah Tayang di Indonesia!

PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter dari bintang K-Pop BTS yang berjudul Break The Silence sudah tayang mulai tanggal 5 November 2020 di bioskop Indonesia.

Mulai 7 Agustus 2020 lalu, akun Instagram BTS @bts.bighitofficial sudah mengumumkan bahwa film Break The Silence akan segera tayang.

Film dokementer Break The Silence ini sudah menjadi film keempat dari BTS.

Burn The Stage: The Movie (2018) adalah film perrtama BTS, lalu ada BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (2019), BTS Bring The Soul: The Movie (2019), dan di tahun 2020 Break The Silence.

Film Break The Silence ini tentunya diperankan oleh BTS sendiri yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Sinopsis Break The Silence BTS

Dikutip dari situs resminyam Film Break The Silence ini menceritakan mengenai tur BTS di seluruh dunia menduduki puncak Billboard Boxscore, dan menandai BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di Stadion Wembley.