Penggemar NCT Bersiap, Doyoung Dikonfirmasi Jadi Pemeran Utama di Drama Korea The Curious Stalker

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia bagi penggemar NCT, kabarnya salah satu personil NCT, Doyoung dikabarkan akan segera debut sebagai seorang aktor.

Doyoung NCT dipercaya menjadi pemeran utama laki-laki dalam drama Korea bertajuk The Curious Stalker, sebagai karakter anak SMA berusia 18 tahun.

Menyusul laporan tersebut, SM Entertainment, agensi yang menaungi NCT membenarkan bahwa Doyoung akan berperan sebagai bintang utama dalam drama tersebut.

"Doyoung akan debut berakting pertamanya sebagai Son Ji Woo dalam drama fantasi yang melampaui ruang dan waktu Midnight Café musim ketiga, Sanbok Sanbok Stalker, yang akan menceritakan kisah seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun yang dapat melihat masa depan," ungkap SM Entertainment dikutip dari Soompi pada 1 November 2020.

Doyoung akan berperan sebagai Son Ji Woo, seorang siswa sekolah menengah yang memiliki penampilan dan kepribadian sempurna.

Ia tumbuh dari seorang ibu yang kehilangan ingatan dan tengah merasakan jatuh cinta pada seorang temannya. Sebelum Doyoung, Jaemin dan Jaehyun NCT telah lebih dulu melakukan debut akting.

Jaemin tampil apik di web drama Way to Dislike You dan Jaehyun akan mulai debut lewat drama Korea terbaru Dear.M yang akan tayang di KBS.