Perjalanan Karir Sean Connery si James Bond, Dapat Gelar Bangsawan dari Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT - Aktor papan atas dunia film internasional, Sean Connery, meninggal dunia pada usia 90 tahun.

Sean Connery terkenal sebagai sosok 'James Bond'.

Selain dikenal sebagai Agen 007, Sean Connery juga pernah bermain dalam film 'Indiana Jones and the Last Crusade'.

Memiliki nama lengkap Sir Thomas Connery, dirinya pernah memerankan deretan film top seperti 'The Wind and the Lion', 'The Man Who Would Be King', dan 'Robin Hood'.

Karena talenta yang dimilikinya, Connery pernah mendapatkan Piala Oscar setelah tampil sebagai Brian De Palma dalam film 'The Untouchables' (1987).

Berawal dari foto model, kemudian seiring waktyu berjalan, Connery mendapatkan peran sebagai 'James Bond' setelah dalam audisi berhasil lolos karena sangat berbakat, kemudian tampan serta bertubuh atletis.

Sebagaimana diberitakan Fixpekanbaru.com dalam artikel, "Selain James Bond, Ini Sejumlah Film Populer yang Diperankan Sean Connery", semua yang dimiliki Sean Connery dinilai sangat mewakili sosok Agen 007.