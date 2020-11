Aktor The Kids Are All Right Eddie Hassell Meninggal Dunia, Ditembak saat Jadi Korban Perampokan

PIKIRAN RAKYAT - Hollywood kembali berduka. Setelah kepergian aktor Sean Connery, kini salah satu aktor berbakat lainnya, Eddie Hassell dikabarkan baru saja meninggal dunia.

Bintang The Kids are All Right itu meninggal usai ditembak di Texas, Amerika Serikat. Eddie Hassell tutup usia di umur 30 tahun.

Dikutip dari Variety, kabar duka ini telah dikonfirmasi sang manajer. Eddie Hassell disebut-sebut mengalami perampokan mobil pada Minggu 1 November 2020 hingga nyawanya melayang.

Hingga artikel ini dimuat, kepolisian masih menyelidiki kasus kejadian perampokan sadis yang menimpa sang aktor.

Sebelumnya, Eddie Hassell dikenal lewat perannya sebagai Clay di The Kids are All Right bersama Julianne Moore dan Mark Ruffalo.

Film tersebut juga berhasil masuk dalam nominasi Oscar pada 2011 lewat kategori Best Pictures.

Selain itu ia juga tampil dalam serial sains fiksi NBC bertajuk Surface bersama dengan Leighton Meester dan Lake Bell. Ia memerankan tokoh Phil Nance dalam serial tersebut.