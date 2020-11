Jadwal TV 2 November 2020, Acara Hari Ini di Trans TV, Net TV, SCTV, Indosiar, dan TRANS 7

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal TV hari ini, 2 November 2020 akan memuat berbagai acara yang dapat menghibur Anda dan keluarga.

Mulai dari Trans TV, Net TV, SCTV, Indosiar, dan TRANS 7 akan menyuguhkan berbagai tayangan menarik untuk Anda hari ini.

Sebagaimana diberitakan JurnalGaya.com sebelumnya dalam artikel berjudul "Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 2 November 2020, Anak Band Bakal Hadirkan Bintang Baru, Siapa Dia?", ini jadwal acara Trans TV, Net TV, SCTV, Indosiar, dan TRANS 7 hari ini, Senin 2 November 2020.

Trans TV

00:00WIB Bioskop Trans TV

02:00WIB CNN Tech News

02:30WIB Dini Hari

05:00WIB Islam Itu Indah

06:30WIB Insert Pagi

07:30WIB Good Morning

08:30WIB Pagi - Pagi Ambyar

10:00WIB Kopi Viral

11:00WIB Safana

11:30WIB Insert Siang

12:30WIB Brownis - Obrowlan Manis

14:00WIB Blocking Time Kemendikbud - Vokasi Kini

14:30WIB Rumpi No Secret

15:30WIB Insert Today

16:30WIB CNN News Update

17:00WIB Bikin Laper

18:00WIB Keluarga Bosque

19:00WIB Santuy Malam

20:30WIB CNN Prime News

21:30WIB Bioskop Trans TV

23:30WIB Bioskop Trans TV

Net TV

01:00WIB Bundes Liga

02:30WIB Nyonya Nunung

03:30WIB Telesinema

05:00WIB The Amazing World Of Gumball

06:00WIB True And The Rainbow Kingdom

07:00WIB We Bare Bears

08:30WIB Shinbi's House

10:30WIB Ipop

11:00WIB Selamat Siang Indonesia

11:30WIB We Bare Bears

13:00WIB The Powerpuff Girls

14:00WIB True And The Rainbow Kingdom

15:00WIB Diary Bahagia

16:00WIB The Return Of Superman

17:00WIB Pinocchio

18:00WIB Like It

18:30WIB In The Kost

20:30WIB Tawa Tawa Santai

21:00WIB Tonight Show

22:00WIB Mildspot TV

22:30WIB 86

23:30WIB Net. E- Sport