Derita Covid-19, Khloe Kardashian Akui Frustrasi Lihat Orang-orang Berlibur dan Berpesta

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu anggota keluarga Kardashian, Khloe Kardashian sempat mengkonfirmasi ke publik bahwa ia telah terpapar virus Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam episode terbaru acara reality show 'Keeping Up with the Kardashians' yang tayang pada 29 Oktober 2020 lalu.

Di episode ini, anggota keluarga Kardashian mengungkapkan hal-hal yang mereka lakukan ketika karantina mandiri demi meredam penyebaran Covid-19.

Kala itu, Khloe mengaku mengalami batuk-batuk, sakit kepala yang parah hingga gemetar tak terkendali. Ia memilih mengkarantina mandiri sambil menunggu hasil.

Namun, beberapa waktu kemudian Khloe Kardashian dikonfirmasi positif Covid-19.

Ibu satu anak itu merasa sangat terpukul karena hal itu membuatnya melewatkan kelahiran bayi laki-laki sahabatnya, Malika Haqq, serta harus berpisah dari putrinya sendiri, True Thompson.

Untungnya, Tristan Thompson membantu merawat putri mereka selama Khloe menjalani perawatan.

Pemilik Good American tersebut mengungkapkan hanya bisa melihat anaknya secara diam-diam dan dari jauh selama masa pemulihan.