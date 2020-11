Ringgo Dapat Ucapan Selamat dari Militer Amerika, Nama sang Putra Disebut Diiringi Suara Tembakan

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck tengah diselimuti kebahagian setelah kelahiran anak keduanya pada Jumat 30 Oktober 2020.

Seorang bayi laki-laki dengan berat 3,8 kg dan tinggi 51 cm berhasil dilahirkan istri Ringgo Agus Rahman melalui proses persalinan normal.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Ringgo Agus melalui media sosial miliknya, potret mesra Sabai Morscheck dan anak keduanya diperlihatkan pada publik.

Dua hari usia anaknya, Ringgo Agus akhirnya mengungkapkan nama buah hati keduanya melalui sebuah video kiriman sahabatnya bernama Roni Rahmat Seymour.

Dalam video tersebut, sahabat Ringgo tampak mengirimkan video ucapan selamat tak biasa, karena ia merupakan salah satu personel angkatan udara di Amerika Serikat yang kini bertugas di Afghanistan.

Sahabat Ringgo itu tampak mengajak tim militer untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putra keduanya. Terungkap nama buah hati Ringgo disebut oleh tim militer diiringi suara tembakan.

"Congratulations Ringgo and Sabai for the new bundle of joy, welcome to the world, Curtis Ziggy Mars Morscheck," ujar tim militer sahabatnya dalam video ucapan untuk Ringgo.

Dalam keterangan video, Ringgo Agus tampak takjub dengan video ucapan selamat tak biasa yang dikirim sahabatnya dari Afghanistan.

"Ini keran sekali, terharu, dapat video kiriman dari Afghanistan. Shabat saya dari kecil kita bareng," tulis Ringgo dalam akun Instagram @ringgoagus pada Sabtu 31 Oktober 2020.