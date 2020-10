Pemeran James Bond Pertama, Sean Connery Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka kembali selimuti dunia perfilman dunia. Aktor senior Sean Connery yang identik dengan perannya sebagai James Bond dikabarkan meninggal dunia pada usia 90 tahun pada Sabtu 31 Oktober 2020 di Bahamas, Kepulauan Karibia.

Padahal, belum lama ini aktor Sean Connery yang berasal dari Skotlandia baru saja merayakan ulang tahun ke-90 pada bulan Agustus lalu.

Dikutip dari Scotland Herald dan Mirror, kabar Sean Connery dikonfirmasi oleh pihak keluarga.

Dia disebut terbaring sakit selama beberapa waktu sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebagai seorang aktor, Sean Connery dikenal dengan perawakan gagahnya yang didukung oleh ketampanan parasnya.

Sean Connery adalah aktor pertama yang membawa peran James Bond ke layar lebar dan diikuti oleh orang-orang seperti Roger Moore, Daniel Craig dan Pierce Brosnan.

Sean Connery tampil di tujuh film thriller mata-mata di antaranya Dr No, From Russia with Love dan Goldfinger.