Mnet Asian Music Award akan Segera Digelar, Berikut Link Voting dan Kategori MAMA 2020

PIKIRAN RAKYAT - Mnet Asian Music Award (MAMA) 2020 akan kembali digelar di penghujung tahun 2020 ini.

Event tahunan MAMA 2020 menjadi event yang dinanti-nantikan oleh para penggemar. Biasanya, para idol akan memberikan penampilan yang berbeda dengan penampilan sebelum-sebelumnya.

Untuk tahun ini, penyelenggara MAMA memutuskan untuk menggelarnya selama satu hari saja.

Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 Naik Jadi 406.945 Orang, Indonesia Kini Duduki Peringkat ke-4 di Asia

Dan rencananya, MAMA 2020 akan digelar pada 6 Desember 2020.

Untuk pemenang, penghargaan 'Artist of the Year' dan kategori artis akan ditentukan oleh 30 persen voting resmi, 30% panel juri, 20 persen penjualan lagu digital, dan 20 persen penjualan album fisik.

Penghargaan kategori 'Song of the Year' dan genre lagu akan ditentukan oleh 20% voting resmi, 40 persen panel juri, 30% penjualan digital, dan 10 persen penjualan album fisik.

Kriteria untuk 'Album of the Year' adalah 40% panel juri dan 60% penjualan album fisik, 'Worldwide Icon of the Year' dan 'Worldwide Fans' Choice Top 10 'dengan 60% suara resmi, 20% suara media sosial, dan 20% penayangan video musik global,

Baca Juga: Berusaha Tiru Video di TikTok, Perempuan ini Malah Tanpa Sengaja Hampir Gantung Dirinya Sendiri