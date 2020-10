Siap Penjarakan Pelaku Pembajak Film Story of Kale, Angga Dwimas Sasongko: Ogah Kasih Maaf

PIKIRAN RAKYAT - Film terbaru dari sutradara Angga Dwimas Sasongko, Story of Kale: When Someone's In Love kini tengah menjadi perhatian para netizen.

Digadang-gadang tengah naik daun, rupanya ketenaran film tersebut dijadikan ladang keuntungan untuk orang-orang tak bertanggung jawab.

Melihat Hal ini, Angga Dwimas Sasongko geram dan tak terima hasil karyanya dibajak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Ia langsung menuliskan kecamannya di laman Twitter.

Bahkan, Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara di balik film tersebut menyatakan bahwa dirinya tak segan membawa kasus pembajakan ini ke jalur hukum.

Ia juga menyatakan 'perang' terhadap siapapun yang berani melakukan pembajakan secara sengaja.

"Saya menyatakan perang sama kalian yang membajak, sebar bajakan dan bangga nonton bajakan," tulisnya dalam akun Twitter @anggasasongko, pada Senin dini hari, 26 Oktober 2020.

Tak tanggung-taggung, bahkan sutradara kondang ini bersumpah akan menyeret pelaku ke dalam penjara bila masih menemukan pembajakan atas sebuah karya.