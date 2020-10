Bocoran Tanggal Rilis dan Sinopsis Film 'The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It'

PIKIRAN RAKYAT - Kabar soal film The Conjuring 3 mungkin telah dinanti-nanti oleh penggemar film horor.

Film The Conjuring 3 sendiri sebenarnya telah memulai proses syuting sejak 2019 lalu, namun mengalami berbagai penundaan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Kabar baiknya, film The Conjuring: The Devil Made Me Do It akan segera rilis pada 4 Juni 2021 mendatang.

Film seri ketiga dari The Conjuring yang bertajuk The Conjuring: The Devil Made Me Do It ini akan digarap oleh sutradara terkenal, Michael Chaves.

Jelang peluncuran film The Conjuring: The Devil Made Me Do It, pihak Studio Warner Bros Picture memberikan ringkasan singkat tentang seri ketiga film tersebut.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bogor.com dalam artikel "The Conjuring 3 Segera Diluncurkan, Simak Jadwal dan Ringkasannya", kreator semesta film horor tersebut, James Wan mengisahkan perjalanan cerita The Conjuring, serta mengungkap gambaran dari seri ketiganya.

Hal tersebut sebagaimana video yang bertajuk Faith & Fear: Behind the Scene.