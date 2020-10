3 Hari Tayang di Bioskop Online, Film Story of Kale: When Someone's In Love Raih 100.000 Penonton

PIKIRAN RAKYAT - Setelah tiga hari penayangan di Bioskop Online, jumlah penonton yang menyaksikan film Story of Kale: When Someone’s in Love menembus angka lebih dari 100.000 penonton.

Pencapaian ini merupakan langkah awal yang baik untuk konten orisinal pertama yang dihadirkan Bioskop Online. Jumlah penonton dipastikan terus bertambah dan pembelian tiketnya masih bisa dibeli melalui www.bioskoponline.com.

"Senang sekali bisa dapet apresiasi seperti ini, mengingat model pay per view di Indonesia belum punya preseden yang kuat. Kisah Story of Kale: When Someone’s In Love bukan cuma filmnya, tapi cara distribusinya semoga akan mengubah permainan dalam industri film dan relasi film dengan penontonnya. Penonton bisa mendapatkan konten premium dan eksklusif dengan harga terjangkau serta akses yang mudah," ungkap sutradara Angga Sasongko via pos-el, Selasa, 27 Oktober 2020.

President Digital Business Visinema Group Ajeng Parameswari mengungkapkan rasa gembira karena film yang diproduksi di tengah pandemi dengan segala keterbatasan, bisa diterima baik para penonton film Indonesia.

“Kami merasa bersyukur karya kami diapresiasi para penonton. Di tengah isu pembajakan yang marak, masyarakat masih memilih menonton filmnya secara legal di Bioskop Online," kata Ajeng.

Apresiasi ini menjadi hadiah bagi tim produksi yang sudah mengerahkan segala upaya untuk bisa melakukan produksi. Di tengah syuting, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim produksi berharap film ini bisa memberikan alternatif tontonan yang menghibur.

Film Story of Kale: When Someone’s in Love merupakan karya yang spesial. Selain melakukan syuting di tengah pandemi, seluruh pemain dan kru juga harus melakukan banyak penyesuaian. Hal ini dimulai dari pengembangan cerita, penulisan skenario, hingga proses produksi, dan promosi filmnya.

Aurelie Moeremans yang berperan sebagai Dinda membagikan ceritanya terlibat dalam produksi film ini.