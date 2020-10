Song Hye Kyo dan Lee Jong Suk Dikabarkan akan Bintangi Drakor Shining Ambition

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Song Hye Kyo dan Lee Jong Suk dikabarkan akan terlibat kerjasama untuk membintangi drama Korea terbaru.

Song Hye Kyo dan Lee Jong Suk dirumorkan akan menjadi sepasang kekasih dalam drama Korea terbaru berjudul Shining Ambition.

Shining Ambition akan digarap Kim Won Suk, sutradara dengan karya fenomenal seperti Signal, Incomplete Life dan Arthdal Chronicles.

Jalan cerita Shining Ambiton akan ditulis oleh Hong Sister, orang di balik kesuksesan drma Korea My Girl, My Girlfriend Is a Ning Tailed Box, The Greatest Love, dan Hotel Del Luna.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Lovekpop95 pada 26 Agustus 2020, Song Hye Kyo dikabarkan sudah menerima undangan soal tawaran tersebut.

Sementara Lee Jong Suk yang kini masih menjalani wajib militer juga sudah menerima undangan tawaran dalam perannya di Shining Ambition.

Berdasarkan infomasi di media sosial, Lee Jong Suk dan Song Hye Kyo nantinya akan menjadi sepasang kekasih dalam proyek drama Korea tersebut.