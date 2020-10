Terinspirasi dari Rasa Gugup, Ramengvrl Akan Rilis Album Perdana 'Can't Speak English'

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merilis single Vaselina dan Look At Me Now, Ramengvrl mengumumkan judul album perdananya, yaitu Can’t Speak English. Album ini rencananya akan dirilis akhir 2020.

Via pos-el, Jumat, 23 Oktober 2020, Ramengvrl mengatakan, dia sangat antusias untuk memberi tahu tentang album Can't Speak English. Album ini, kata Ramengvrl adalah tentang perjalanan, tentang dirinya, dari mana dia berasal, dan bagaimana perasaannya.

"Akan tetapi, tidak semua tentang saya. Saya percaya semua kisah yang tertuang di album ini bisa berhubungan dengan banyak orang. Kita semua pernah berada di momen penuh keraguan. Namun, jangan sampai orang lain menghalangi kamu untuk meraih mimpimu," kata Ramengvrl.

Album Can't Speak English diproduseri deretan produser ternama. Sebut saja Roark Bailey (Summer Walker, Saweetie, Playboi Carti, Post Malone), Omega (Iggy Azalea, Chloe x Halle, Big Freedia), Swede of 808 Mafia (Lil Wayne, DJ Khaled, Meek Mill, Gucci Mane), Cassius Jay (Cardi B, Migos, Future, Justin Bieber), Max Ant (Warhol SS), SIHK (Rich Brian, NIKI), Joff Wood (88Glam’s Derek Wise), Gerald (Weird Genius), dan Mardial.

Album Can’t Speak English berisi 10 lagu termasuk Vaselina dan Look At Me Now. Terdiri atas lagu-lagu bangers disertai kolaborasi dengan beberapa rapper mancanegara, album Can’t Speak English akan menampilkan keberagaman musikalitas Ramengvrl dan semua yang terlibat.

Menurut Ramengvrl, album ini bercerita tentang pentingnya kerja keras dan memiliki ketekunan.

Ramengvrl juga memberikan harapan berdasarkan pengalaman pribadinya. Mulai dari kisah bagaimana dia dan keluarga konservatifnya, sempat bekerja sebagai pegawai kantoran, hingga akhirnya dia ingin melakukan hal yang disukai dan orang-orang menentang dan meragukannya.

Judul abumCan’t Speak English bukan berarti secara harfiah. Namun, makna sebenarnya bahwa setiap orang bisa melakukan atau menjadi sesuatu yang diinginkan.